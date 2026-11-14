Jind News: दुकान से छह लाख के पटाखे का स्टॉक बरामद, संचालक पर एफआईआर

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शनिवार शाम करीब पांच बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहतक रोड पर दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे है। रोहतक रोड चौकी इंचार्ज अमित खर्ब ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दुकान की जांच की। तलाशी के दौरान दुकान से भारी मात्रा में बम और पटाखे बरामद हुए। इनकी कुल मात्रा 1145 किलोग्राम बताई गई है। बरामद पटाखों की कीमत करीब छह लाख रुपये आंकी गई है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि दिवाली के दौरान बिक्री नहीं होने के कारण पटाखों का अतिरिक्त स्टॉक बचा हुआ था। इसे दुकान में ही रखा गया था। पुलिस ने पूरे स्टॉक को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्जशहर थाना प्रभारी प्रवीन ने बताया कि दुकान से 1145 किलोग्राम बम-पटाखे बरामद किए गए हैं। दुकान संचालक कृष्ण गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।