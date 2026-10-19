Jind News: छात्रवृत्ति के लिए अब तक 1841 विद्यार्थियों ने किया आवेदन, 24 अक्तूबर तक मौका

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जिले में कुल 3200 आवेदन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित होगी। सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को नौवीं से 12वीं कक्षा तक चार साल के लिए हर महीने एक हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी।प्रदेश में योजना के तहत 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। जिले के निर्धारित कोटे के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। जिला गणित विशेषज्ञ आनंद सहारण के अनुसार, आवेदन करने वाला विद्यार्थी राज्य के सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय में आठवीं कक्षा में पढ़ रहा हो और उसने पिछले शैक्षणिक सत्र में सातवीं कक्षा भी सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालय से पास की हो।विद्यार्थी के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को संबंधित सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाणपत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।आवेदन में नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार तथा आरक्षित श्रेणी का विवरण विद्यालय रिकॉर्ड के अनुरूप होना चाहिए। परीक्षा में दो भाग होंगे। पहले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण के तहत तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता पर आधारित 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में शैक्षिक योग्यता का आकलन होगा। इसमें विज्ञान के 35, गणित के 20 और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे। दोनों भागों में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे।