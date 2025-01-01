Jind News: नोटिसों के विरोध में सफाई व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रतियां जलाकर जताया रोष

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कर्मचारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए बुधवार को नगर पालिका और नगर परिषद कार्यालयों के मुख्य द्वार पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक तालाबंदी करने का एलान किया है।सफाई कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान बिजेंद्र कांगड़ा की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारी रानी तालाब के पास धरने पर बैठे। कर्मचारी 13 मई 2026 को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान संजीव डांडा भी नरवाना पहुंचे और सफाई कर्मचारियों के धरने को समर्थन दिया।कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की राज्य कमेटी के सदस्यों को विभाग की ओर से धमकी भरे पत्र जारी किए गए हैं। इनमें नौकरी से हटाने की चेतावनी दी गई है। अन्य कर्मचारियों को भी तीन सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।कर्मचारियों ने इन पत्रों की प्रतियां भी नगर परिषद के गेट के बाहर जलाकर रोष जताया। नगर परिषद ने शहर में कूड़ा उठाने के लिए रूट प्लान तैयार किया है। इसके तहत बुधवार को 18 पॉइंटों से कूड़ा उठवाया गया।