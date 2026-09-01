Jind News: पूजा सैनी ने यूजीसी नेट में हासिल की 92.59 परसेंटाइल
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:09 AM IST
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नरवाना। एसडी महिला कॉलेज की छात्रा पूजा सैनी ने अर्थशास्त्र विषय में 92.59 परसेंटाइल अंक हासिल कर यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में 9.02 सीजीपीए प्राप्त कर उन्होंने विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान हासिल किया था। उनकी उपलब्धि पर प्राचार्या डॉ. अंजना लोहान ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूजा ने सफलता का श्रेय अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. नयन दीप के मार्गदर्शन, प्राध्यापकों और परिवार के सहयोग को दिया। संस्था के प्रधान सुरेश सिंघल, उपप्रधान राजकुमार गोयल और महासचिव जियालाल गोयल ने भी प्राचार्या, स्टाफ सदस्यों और छात्रा को इस उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद
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