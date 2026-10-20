Jind News: बुजुर्ग से छीने एक लाख रुपये

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डीएसपी महम तनुज शर्मा ने बताया कि बौंद कलां निवासी बृजपाल (70) ने शिकायत में बताया कि वह कलानौर के वार्ड नंबर 9 में अपने प्लॉट पर मकान बनवा रहे हैं। सोमवार को निर्माण कार्य के लिए वह गांव बौंद कलां स्थित बैंक से एक लाख रुपये निकलवाकर बस से कलानौर बस स्टैंड पहुंचे थे। इसके बाद वह ऑटो से जिंदरान रोड स्थित गोगा मंदिर के पास उतरे। इसी दौरान एक युवक रुपये से भरा थैला छीनकर भाग गया।घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।