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Jind News: बुजुर्ग से छीने एक लाख रुपये

Tue, 20 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:01 AM IST
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One lakh rupees snatched from an elderly person
रोहतक/कलानौर। कलानौर में प्लॉट लेकर मकान बनाने के लिए आए चरखी-दादरी के गांव बौंद कलां निवासी एक बुजुर्ग से सोमवार दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे एक युवक झपट्टा मारकर एक लाख रुपये छीनकर फरार हो गया। कलानौर थाने में अज्ञात युवक के खिलाफ छीना-झपटी की एफआईआर दर्ज की गई है।
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डीएसपी महम तनुज शर्मा ने बताया कि बौंद कलां निवासी बृजपाल (70) ने शिकायत में बताया कि वह कलानौर के वार्ड नंबर 9 में अपने प्लॉट पर मकान बनवा रहे हैं। सोमवार को निर्माण कार्य के लिए वह गांव बौंद कलां स्थित बैंक से एक लाख रुपये निकलवाकर बस से कलानौर बस स्टैंड पहुंचे थे। इसके बाद वह ऑटो से जिंदरान रोड स्थित गोगा मंदिर के पास उतरे। इसी दौरान एक युवक रुपये से भरा थैला छीनकर भाग गया।
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घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
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