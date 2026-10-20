Jind News: 24 को मंत्री रणबीर के आवास पर कर्मचारियों का महापड़ाव

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मदीना रेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सोमबीर दांगी ने की, जबकि मंच का संचालन राजेंद्र सिंह डाबला ने किया। जिला प्रधान राकेश लाकड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी कर्मचारियों से महापड़ाव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।महम के गांव मदीना में बैठक में भाग लेते कर्मचारी यूनियन के नेता व अन्य। स्रोत कर्मचारी