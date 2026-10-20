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Jind News: 24 को मंत्री रणबीर के आवास पर कर्मचारियों का महापड़ाव

Tue, 20 Oct 2026 03:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:03 AM IST
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Mass sit-in by employees at
महम के गांव मदीना में बैठक करते कर्मचारी नेता व अन्य। स्रोत कर्मचारी
महम। कर्मचारी नेताओं ने 24 अक्तूबर को मंत्री रणबीर गंगवा के निवास पर महापड़ाव आयोजित करने की घोषणा की है। यह महापड़ाव सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में किया जाएगा।
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मदीना रेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सोमबीर दांगी ने की, जबकि मंच का संचालन राजेंद्र सिंह डाबला ने किया। जिला प्रधान राकेश लाकड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी कर्मचारियों से महापड़ाव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।
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महम के गांव मदीना में बैठक में भाग लेते कर्मचारी यूनियन के नेता व अन्य। स्रोत कर्मचारी
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