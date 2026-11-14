मोबाइल से दूरी बनाकर पढ़ाई और खेलों पर दें ध्यान : एसपी

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उपासना यादव ने बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा करना ही है तो पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए। कार्तिक गोयल ने कहा कि दादा-दादी की कहानियां और माता-पिता की सीख गूगल पर नहीं मिलेगी इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें।वेदा इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन मंजू मित्तल, निदेशक सुरेश मित्तल और प्रिंसिपल सिल्की चोपड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। समापन पर एसपी और कार्तिक गोयल को स्मृति चिह्न भेंट किए गए।