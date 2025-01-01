विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पिल्लूखेड़ा। महर्षि जमदग्नि राजकीय महिला महाविद्यालय में रिफॉर्म उत्सव के पांचवें दिन मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने संसदीय पदों की भूमिका निभाते हुए महाविद्यालय की मूलभूत समस्याओं और सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए।गतिविधि का उद्देश्य छात्राओं को संसदीय प्रणाली की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के साथ उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल का विकास करना रहा।महाविद्यालय प्रभारी कृष्ण कुंडू के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक राम मेहर सिंह, अंजना और पिंकी ने सहयोग किया।मॉक पार्लियामेंट में खुशी ने अध्यक्ष, संजना ने प्रधानमंत्री, ईशा ने विपक्ष की नेता, महक ने शिक्षा मंत्री, कोमल ने स्वास्थ्य मंत्री और दीक्षा ने परिवहन मंत्री की भूमिका निभाई।वहीं निक्की, अंशुल और दिव्या ने विपक्ष के सदस्यों के रूप में सवाल उठाए। सदन में छात्राओं ने महाविद्यालय की परिवहन सुविधा, स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की साफ-सफाई का मुद्दा उठाया।छात्राओं ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव और प्रस्ताव रखे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रही छात्राओं ने सवाल-जवाब के माध्यम से मुद्दों पर अपनी बात रखी।सहायक प्राध्यापक राम मेहर सिंह ने कहा कि मॉक पार्लियामेंट जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, तार्किक अभिव्यक्ति और संवाद कौशल को विकसित करती हैं। उन्होंने छात्राओं को सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी बात जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से रखने के लिए प्रेरित किया।महाविद्यालय प्रभारी कृष्ण कुंडू ने गतिविधि की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाते हैं।साथ ही उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से छात्राओं को संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव भी मिला।