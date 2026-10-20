Jind News: कमरे में घुसकर पिता-पुत्र को पीटा

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बनियानी निवासी रमेश ने बताया कि वे पांच भाई हैं। रविवार की रात को वह अपने पिता ओमप्रकाश व भाई मदन के साथ कमरे में बैठे थे। तभी भाई का बेटा सुमित व सुधीर कमरे में आए और पिता ओमप्रकाश के साथ मारपीट करने लगे। उसने व उसके भाई ने पिता को छुड़वाने का प्रयास किया। आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए।

रोहतक। कलानौर के गांव बनियानी में दो युवकों ने कमरे में घुसकर पिता-पुत्र के साथ मारपीट की। इस संबंध में कलानौर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।