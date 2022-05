{"_id":"62906e2dd231d64ccc3b3c29","slug":"villagers-protest-outside-government-school-in-narwana","type":"story","status":"publish","title_hn":"हंगामा: सरकारी स्कूल के चपरासी ने छात्रा की कॉपी पर लिखा मोबाइल नम्बर, भड़के ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, उचाना Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 27 May 2022 11:52 AM IST