Jind News: समय सारिणी के अनुसार नहीं चल रही बसें, निजी बसों को मिल रहा अधिक समय

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दोपहर 02:40 बजे आने वाली निजी बस अपने निर्धारित समय पर चली गई। 02:45 बजे अगली बस को आना था लेकिन काउंटर खाली रहा। हैरानी तब हुई जब 02:50 बजे आने वाली बस पहुंची ही नहीं और उसकी जगह निजी बस काउंटर पर लग गई। रोडवेज बस के इंतजार में खड़े यात्रियों को निजी बस में ही बैठना पड़ा। यात्री संदीप ने बताया कि निजी बस बेहद धीरे और शहर में हर जगह रुक कर जाती है लेकिन मजबूरी के कारण इन्हीं में सफर करना पड़ रहा है। इस बस के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित होने के बावजूद यह अधिक देर तक काउंटर पर खड़ी रही।मामला हमारे संज्ञान में है और हमने इसकी जानकारी आरटीए को दी है। इसका जल्द-से-जल्द निपटारा किया जाएगा।नवीन कुमार, डिपो महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेजडिपो महाप्रबंधक से रोडवेज कर्मी नाराजहरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने डिपो महाप्रबंधक पर यूनियन प्रतिनिधियों का शोषण करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों के लंबित रात्रि भत्ते और अन्य समस्याओं को लेकर यूनियन की ओर से 27 अक्तूबर को महाप्रबंधक के विरोध में धरना दिया जाना है।आरोप है कि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बजाय महाप्रबंधक की ओर से यूनियन प्रतिनिधियों को कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अनाप-शनाप आदेश जारी किए जा रहे हैं।सांझा मोर्चा ने महाप्रबंधक से मांग की है कि यूनियन प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। चेतावनी भी दी कि यदि यह शोषण जारी रखा गया तो मोर्चा के प्रतिनिधि रोडवेज के महानिदेशक से मिलेंगे। उन्हें डिपो की वास्तविक स्थिति और कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराएंगे।