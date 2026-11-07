दिल्ली महारैली के बाद भाजपा नेताओं की उड़ी रातों की नींद : बृजेंद्र सिंह

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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोट चोरी से बनी है और केंद्र व प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है और आमजन अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। राहुल गांधी को सुनने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़ इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि झूठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से अधिक का समय हो चुका है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, बल्कि उनका कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। इस मौके पर सज्जन सिंह, हरेंद्र सिंह, संजीव डूमरखा, पूर्व सरपंच सुरेंद्र श्योकंद, राममेहर दनौदा मौजूद रहे।