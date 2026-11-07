Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   BJP leaders lose sleep following the Delhi mega-rally: Brijendra Singh

दिल्ली महारैली के बाद भाजपा नेताओं की उड़ी रातों की नींद : बृजेंद्र सिंह

Sat, 07 Nov 2026 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
BJP leaders lose sleep following the Delhi mega-rally: Brijendra Singh
फोटो 07जेएनडी07-दलबीर श्योकंद के आवास पर पहुंचे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह। स्रोत कार्यकर्ता
उचाना। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह रजबाहा रोड स्थित दलबीर श्योकंद खरकभूरा के निवास पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर परिवार के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकार वार्ता में बृजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हुई महारैली के बाद भाजपा नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोट चोरी से बनी है और केंद्र व प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है और आमजन अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। राहुल गांधी को सुनने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़ इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि झूठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से अधिक का समय हो चुका है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, बल्कि उनका कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। इस मौके पर सज्जन सिंह, हरेंद्र सिंह, संजीव डूमरखा, पूर्व सरपंच सुरेंद्र श्योकंद, राममेहर दनौदा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed