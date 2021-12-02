Jind News: बैंक से 65 लाख की धोखाधड़ी, लोन चुकाए बिना जमीन पत्नी-बेटों के नाम कराई

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आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर शिवकुमार ने सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर में बताया कि गढ़वाली खेड़ा निवासी जगदीश ने आईसीआईसीआई बैंक गोहाना से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 49 लाख 90 हजार रुपये का लोन लिया था। इसके बाद उसने जींद शाखा से लोन की राशि बढ़वाकर 65 लाख रुपये करवा ली।जगदीश ने 65 लाख रुपये में से 50 लाख 42 हजार 965 रुपये पुराने लोन खाते में जमा कर जमीन को वहां से मुक्त करवा लिया। इसके बाद उक्त जमीन अपनी पत्नी और बेटों के नाम करवा दी। थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने जगदीश और उसकी पत्नी ओमपति के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।