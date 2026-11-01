सरदार पटेल के आदर्शों को पर चलकर एकता में योगदान दें युवा : बड़ौली

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झज्जर। देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम परिसर में रन फॉर यूनिटी एवं राष्ट्रीय एकता शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।समारोह में युवाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेते हुए देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। जिला स्तरीय समारोह में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल बड़ौली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी वर्षा खांगवाल ने की।भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि भी उपस्थिति रहे। मुख्य अतिथि मोहन लाल बड़ौली ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान अतिथियों ने स्वयं भी दौड़ में भागीदारी करते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि बड़ौली ने कहा कि समारोह का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान से परिचित कराना और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में एसडीएम झज्जर रवि मीणा, सीटीएम ऋतु, जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह, संजय शर्मा मौजूद रहे।फोटो- 10सरदार पटेल के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लें करें युवा : संजय कबलानाबेरी। क्षेत्र में उपमंडल स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय कबलाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरी से दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ हर्बल पार्क में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि संजय कबलाना ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में एसडीएम रेणुका नांदल, नगरपालिका बेरी के चेयरमैन देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेरी राजेंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजबीर शर्मा, नायब तहसीलदार मनोज कुमार उपस्थित रहे। संवाद