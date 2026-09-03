Jhajjar-Bahadurgarh News: समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनीं आमजन की समस्याएं

विज्ञापन



समाधान शिविर में पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, खंड विकास एवं पंचायत विभाग, डीटीपी, एचएसवीपी तथा राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न शिकायतें सामने आईं। एसडीएम ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करने और निर्धारित समय-सीमा में उसका समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

विज्ञापन

बहादुरगढ़। एसडीएम अभिनव सिवाच ने वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।