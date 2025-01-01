Jhajjar-Bahadurgarh News: 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में के.सी. सेबेस्टियन ने जीता स्वर्ण पदक

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75-79 वर्ष पुरुष वर्ग में मणिपुर के सपाम महेन्द्रो सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के शशांक रमेश कुलकर्णी ने रजत और राजस्थान के सतीश सुखीजा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। महिला वर्ग में दिल्ली की सविता पुरी ने स्वर्ण पदक जीता।वरिष्ठ आयु वर्गों में पदक विजेता70-74 वर्ष पुरुष वर्ग में मणिपुर के नोंगमैथेम नारजित सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार के मुरारी मोहन शर्मा ने रजत और महाराष्ट्र के रावसाहेब पाटिल ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में मणिपुर की अथोकपम मणिबी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। 65-69 वर्ष पुरुष वर्ग में बिहार के बिजेंद्र राय ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के जोसेफ कुओक ने रजत और ओडिशा के सुरेंद्र कुमार नाइक ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में कर्नाटक की सुनीता राणा अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता।इंसेटयुवा मास्टर्स का शानदार प्रदर्शन60-64 वर्ष पुरुष वर्ग में केरल के एन.एस. देवानंद ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में दिल्ली की लोवलीन जोहल ने स्वर्ण पदक जीता। 55-59 वर्ष पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के मोईन शिराजी ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की तनुयाज मर्चेंट ने स्वर्ण पदक जीता।50-54 वर्ष पुरुष वर्ग में दिल्ली के बृज मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की सुखजीत परमजीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता। 45-49 वर्ष पुरुष वर्ग में एसएससीबी के एन. बिरोला सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के सुनीथ कुमार टी.ए. ने रजत हासिल किया। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की स्नेहल भाल ने स्वर्ण पदक जीता।इस दौरान सांसद धर्मबीर सिंह ने तैराकों के उत्साह की सराहना की। कहा कि जज्बे के आगे उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अनिल खत्री ने कहा कि मास्टर्स तैराकों ने फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण का शानदार परिचय दिया है। मौके पर हरियाणा तैराकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि सिंगारी, सुनील खत्री, तैराकी कोच साई जाधव, महेंद्र पहलवान, पदमपाल, सुनील कादयान, बलवान कादयान, सत्यनारायण शर्मा और एनआरआई अनिल शर्मा मौजूद थे।