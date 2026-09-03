Jhajjar-Bahadurgarh News: बाजार में जन्माष्टमी की रौनक, लड्डू गोपाल के लिए खरीदारी

विज्ञापन

बहादुरगढ़। जन्माष्टमी के अवसर पर शहरवासी अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कपड़ों, खिलौनों और बांसुरी की विशेष मांग है। वीरवार को मंदिरों को भी सजाया गया।इस बार रेडीमेड कपड़ों के साथ डिजाइनर मुकुट बनाने की सुविधा है। मुकुटों में अमेरिकन डायमंड का चलन अधिक है। राधाजी के लिए चंद्रिका वाला मुकुट, कमल का फूल और लहंगा चुनरी उपलब्ध है। शृंगार के सामान में हार, कुंडल, कड़े और तिलक की मांग है। हल्के रंग के रेशम, क्रिस्टल, ग्लास और गोटा वर्क वाले वस्त्र 20 से 100 रुपये में उपलब्ध हैं। मुकुट 20 से 400 रुपये और झूले 100 से 500 रुपये तक में मिल रहे हैं। खिलौने 50 से 200 रुपये, मूर्तियां 100 से 700 रुपये और बांसुरी 20 से 50 रुपये में बिक रही हैं।कान्हा के लिए फूलों वाला झूला बाजार में आकर्षण का केंद्र है। गुलाबी, पीले और लाल रंग के फूलों से झूले सजाए गए हैं। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के लिए खिलौने वाले मोबाइल भी खूब बिक रहे हैं। ग्राहक टैबलेट, हॉकी, गाड़ी, तोता और साइकिल जैसे खिलौने भी खरीद रहे हैं। दुकानदार मुरलीधर ने इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद जताई है।