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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Weather to change from tonight; rain likely in northern Haryana from the 27th to the 29th.

Hisar News: आज रात से बदलेगा मौसम, 27 से 29 तक उत्तरी हरियाणा में बारिश के आसार

Fri, 25 Sep 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:49 PM IST
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Weather to change from tonight; rain likely in northern Haryana from the 27th to the 29th.
हिसार। प्रदेश में शनिवार रात से मौसम में बदलाव की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 27 से 29 सितंबर तक उत्तरी हरियाणा के जिलों में हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
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जीटी बेल्ट के पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला और सोनीपत जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। 30 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है।
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चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. एमएल खीचड़ ने बताया कि प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह से मौसम आमतौर पर शुष्क रहा है और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है।
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पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाओं की दिशा पश्चिमी से पूर्वी होने की संभावना है। 26 सितंबर की रात से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। 27 से 29 सितंबर के दौरान बारिश के साथ दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

किसानों को मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। संभावित बारिश अगली फसलों की बिजाई के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, इससे धान की फसल की कटाई-कढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है।
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