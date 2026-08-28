Hisar News: पुलिस स्टेशन में जांच के लिए बुलाए लोगों ने पीएसआई का सिर फोड़ा

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पीएसआई सीमा रानी ने रिपोर्ट में बताया कि उन्हें बधावड़ निवासी मनीषा से जुड़ी शिकायत की जांच सौंपी गई थी। मनीषा ने अपने देवर अमित पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वीरवार को जांच के लिए आरोपी पक्ष से अमित, भतेरी, प्रियंका, अंजु को थाने बुलाया। परिवादी पक्ष से मनीषा, उनके पिता जयपाल, जयभगवान और राजेश भी वहां मौजूद थे। पूछताछ शुरू होने पर मनीषा ने अपने देवर पर लगाए आरोपों की पुष्टि की। अमित से पूछने पर अंजु, भतेरी और प्रियंका तैश में आ गए। उन्होंने परिवादी पक्ष के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सीमा रानी ने शांत करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने हाथापाई करते हुए जांच के कागजात फाड़ने की कोशिश की। अमित ने मेज पर रखी पानी की बोतल उठाकर सीमा रानी के हाथ, कमर और पेट पर मारी। प्रियंका और भतेरी ने थप्पड़-मुक्के मारे। जांच अधिकारी कर्मजीत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अंजु सहित चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिसकर्मियों ने छुड़ायारिपोर्ट में सीमा रानी ने आरोप लगाया कि अंजु ने कार्यालय के बाहर रखा चाय का खाली कप उनके सिर पर मारा जिससे वह लहूलुहान हो गईं। एएसआई प्रवीण ने उन्हें संभाला और अन्य पुलिस कर्मचारियों को बुलाया। इसके बाद सीमा रानी को छुड़ाया गया।