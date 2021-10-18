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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में किसी मौसम प्रणाली का प्रभाव नहीं है। ऐसे में 24 नवंबर से तेज उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। इससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार और बुधवार से कुछ स्थानों पर रात का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक रहेगा। इस दौरान कोहरा छाने की भी संभावना है। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में रात का तापमान 8 से 11 डिग्री और दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में किसी मौसम प्रणाली का प्रभाव नहीं है। ऐसे में 24 नवंबर से तेज उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। इससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार और बुधवार से कुछ स्थानों पर रात का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक रहेगा। इस दौरान कोहरा छाने की भी संभावना है।उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में रात का तापमान 8 से 11 डिग्री और दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा।

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हिसार। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से हरियाणा में अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। महेंद्रगढ़ में 9 और करनाल में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।