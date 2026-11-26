Hisar News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
हिसार। तोशाम रोड पर गांव मिरकां के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार 51 वर्षीय बाबूलाल की मौत हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ग्रामीण उसे जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। मंगाली चौकी पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
गांव लांधड़ी निवासी पृथ्वी ने बताया कि उसका भाई बाबूलाल तोशाम में वेल्डिंग का काम करता था और दो-तीन दिन में घर आता था। वीरवार शाम वह बाइक से घर लौट रहा था। गांव मिरकां के पास एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़ लिया। पृथ्वी ने बताया कि वे पांच भाई थे। सबसे बड़े भाई का कई साल पहले निधन हो चुका है। बाबूलाल तीसरे नंबर पर था। उसके दो बच्चे हैं जो अभी अविवाहित हैं।
जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। मंगाली चौकी पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
गांव लांधड़ी निवासी पृथ्वी ने बताया कि उसका भाई बाबूलाल तोशाम में वेल्डिंग का काम करता था और दो-तीन दिन में घर आता था। वीरवार शाम वह बाइक से घर लौट रहा था। गांव मिरकां के पास एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़ लिया। पृथ्वी ने बताया कि वे पांच भाई थे। सबसे बड़े भाई का कई साल पहले निधन हो चुका है। बाबूलाल तीसरे नंबर पर था। उसके दो बच्चे हैं जो अभी अविवाहित हैं।
विज्ञापन
जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।