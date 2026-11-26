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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। मंगाली चौकी पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।गांव लांधड़ी निवासी पृथ्वी ने बताया कि उसका भाई बाबूलाल तोशाम में वेल्डिंग का काम करता था और दो-तीन दिन में घर आता था। वीरवार शाम वह बाइक से घर लौट रहा था। गांव मिरकां के पास एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़ लिया। पृथ्वी ने बताया कि वे पांच भाई थे। सबसे बड़े भाई का कई साल पहले निधन हो चुका है। बाबूलाल तीसरे नंबर पर था। उसके दो बच्चे हैं जो अभी अविवाहित हैं।जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।