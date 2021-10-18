Hisar News: आश्वासन नहीं मिला ताे बीच में छोड़ी बैठक आंदोलन आज से

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समिति ने 22 सितंबर से गेट मीटिंग के साथ आंदोलन शुरू करने और महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया। समिति प्रवक्ता संदीप जैनावास ने बताया कि महाप्रबंधक को 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का नोटिस दिया गया था।सोमवार दोपहर 12 बजे हुई बैठक में टीए-डीए का भुगतान, तोड़े गए कमरों का पुनर्निर्माण और एचकेआरएन कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने समेत अन्य लंबित मांगें रखी गईं लेकिन समाधान का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।समिति से जुड़े हिसार और हांसी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 22 सितंबर को दोनों सब-डिपो में गेट मीटिंग कर महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया जाएगा।समिति की ओर से कहा गया कि आंदोलन से यात्रियों को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आंदोलन से रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने की आशंका है।