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मनदीप हत्याकांड : आरोपियों के घरों से खून से सने कपड़े बरामद

Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:20 AM IST
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Mandeep murder case: Clothes stained with blood recovered from the accused's houses
घिराय। दिवाली की रात पटाखे बजाने पर हुए विवाद में मतलोडा निवासी मनदीप की हत्या के दोनों आरोपी अंकित और अजीज खान को रिमांड पूरा होने पर वीरवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले रिमांड के दाैरान पुलिस ने आरोपियों के घरों से खून से सने कपड़े बरामद किए।
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दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। जांच अधिकारी जितेंद्र ने बताया कि अजीज खान सैलून में काम करता था जबकि पंकज गलियों में टाइल और ईंट लगाने का काम करता था। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
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उधर दो आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है। संवाद
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