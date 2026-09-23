Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:27 PM IST
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बरवाला
सेवा सम्मान शिविर : बरवाला की ब्राह्मण धर्मशाला में सेवा सम्मान शिविर सुबह 9 बजे से।
बस अड्डे परिसर
प्रदर्शन : रोडवेज कर्मचारी यूनियन का बस अड्डे परिसर में मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन 9 बजे से।
लघु सचिवालय
धरना : सीईटी पास युवाओं का लघु सचिवालय के बाहर मांगों के लिए धरना सुबह 10 बजे से।
जीजेयू
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : जीजेयू में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोपहर 2 बजे से।
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सेवा सम्मान शिविर : बरवाला की ब्राह्मण धर्मशाला में सेवा सम्मान शिविर सुबह 9 बजे से।
बस अड्डे परिसर
प्रदर्शन : रोडवेज कर्मचारी यूनियन का बस अड्डे परिसर में मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन 9 बजे से।
लघु सचिवालय
धरना : सीईटी पास युवाओं का लघु सचिवालय के बाहर मांगों के लिए धरना सुबह 10 बजे से।
जीजेयू
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : जीजेयू में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोपहर 2 बजे से।