Hisar News: सिटी में आज

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गांव खरकड़ी : लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा बूस्टिंग स्टेशन, राजकीय स्कूल भवन तथा चौपाल का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे।प्रतियोगिताविद्युत नगर : खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले 10 बजे सेसेक्टर 33 : रेजीडेंट सभा चुनाव में नामांकन वापस लेने का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजेविभिन्न गांव : डीसी, डीआरओ व अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्राें में मौके का मुआयना कर डिजिटल क्रॉप सर्वे एप संबंधित शिकायतों का जानकारी लेंगे सुबह 11 बजे से।