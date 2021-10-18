Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:11 AM IST
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उद्घाटन
गांव खरकड़ी : लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा बूस्टिंग स्टेशन, राजकीय स्कूल भवन तथा चौपाल का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे।
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प्रतियोगिता
विद्युत नगर : खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले 10 बजे से
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सेक्टर 33 : रेजीडेंट सभा चुनाव में नामांकन वापस लेने का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे
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विभिन्न गांव : डीसी, डीआरओ व अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्राें में मौके का मुआयना कर डिजिटल क्रॉप सर्वे एप संबंधित शिकायतों का जानकारी लेंगे सुबह 11 बजे से।
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गांव खरकड़ी : लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा बूस्टिंग स्टेशन, राजकीय स्कूल भवन तथा चौपाल का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे।
प्रतियोगिता
विद्युत नगर : खेल परिसर में तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के तीसरे दिन फाइनल मुकाबले 10 बजे से
सेक्टर 33 : रेजीडेंट सभा चुनाव में नामांकन वापस लेने का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे
विभिन्न गांव : डीसी, डीआरओ व अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्राें में मौके का मुआयना कर डिजिटल क्रॉप सर्वे एप संबंधित शिकायतों का जानकारी लेंगे सुबह 11 बजे से।
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