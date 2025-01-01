Hisar News: राखी की डोर संग सफर हुआ आसान, 26 हजार महिला यात्रियों ने किया मुफ्त सफर

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यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए थे। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बस स्टैंड और रूटों पर भीड़ कुछ कम रही, लेकिन डिपो प्रबंधन दोनों दिन व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट रहा।रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, हिसार-सिरसा और हिसार-दिल्ली रूट पर यात्रियों का सबसे अधिक दबाव रहा। सिरसा, फतेहाबाद, अग्रोहा के अलावा महम, रोहतक और बहादुरगढ़ जाने वाली बसों में भी महिलाओं की संख्या अधिक रही।ग्रामीण रूटों पर भी महिलाओं की अच्छी भीड़ रही। महिलाओं के साथ उनके 15 साल तक के बच्चों को भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिला। भिवानी, जींद और चंडीगढ़ रूटों पर भी महिला यात्रियों की अच्छी-खासी आवाजाही रही।यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए हिसार रोडवेज प्रशासन ने पहले ही कार्ययोजना तैयार कर ली थी। सामान्य दिनों के मुकाबले 100 से अधिक बसें रूट पर लगाई गईं। बस स्टैंड पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग स्टाफ और काउंटर गाइड तैनात किए गए। बसों का समयबद्ध संचालन और महिला यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर सीट उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों ने खुद व्यवस्था संभाली।हरियाणा सरकार कई सालों से रोडवेज बसों में रक्षा बंधन पर मुफ्त सफर की सुविधा दे रही है। इससे महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। महिलाएं पहले दिन ही राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के पास पहुंच रही हैं।- सुमन रानी, महिला यात्रीरोडवेज बसों में सफर मुफ्त करना तो ठीक है, लेकिन इन दो दिनों में भीड़ के अनुसार बसों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। 100 बसों की संख्या भी कम है। सरकार को रोडवेज बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए।- गीता देवी, महिला यात्री।इस बार प्राइवेट बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर नहीं मिला। यह गलत है। सरकार के नियमों को प्राइवेट बसों में भी लागू करना चाहिए था। प्राइवेट बस संचालक कई जगह मनमर्जी भी चलाते हैं।- कमलेश रानी, महिला यात्री।रक्षा बंधन पर दो दिनों तक 100 से अधिक बसें हिसार डिपो प्रशासन की ओर से चलाई गईं। इन बसों में करीब 25-26 हजार महिलाओं ने मुफ्त सफर का लाभ लिया। वीरवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक मुफ्त सफर की सुविधा रही।