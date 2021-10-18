Hisar News: दक्षिणी हरियाणा से बाहर पहली बार मनाया जाएगा राव तुलाराम का शहीदी दिवस, हांसी में प्रतिमा का अनावरण 23 को

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कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हांसी के विधायक विनोद भयाना कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।राव इंद्रजीत सिंह लंबे समय से 23 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इससे पहले प्रदेश स्तरीय आयोजन दक्षिणी हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में होते रहे हैं। यादव सभा की ओर से राव तुलाराम की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही शहीदी दिवस समारोह आयोजित होगा।राव तुलाराम की विरासत को लंबे समय से अहीरवाल और दक्षिणी हरियाणा की पहचान से जोड़कर देखा जाता रहा है। हांसी में प्रतिमा का अनावरण और शहीदी दिवस समारोह इस विरासत को व्यापक हरियाणवी पहचान से जोड़ने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।हांसी-हिसार में यादव समाज की अहम सामाजिक भूमिका :हांसी और हिसार क्षेत्र में यादव समाज की उल्लेखनीय सामाजिक मौजूदगी है। क्षेत्र की राजनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका भी चुनावी समीकरणों का हिस्सा रही है। हांसी और हिसार में यादव मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी क्रम में राव इंद्रजीत सिंह समय-समय पर चुनाव प्रचार के लिए हांसी-हिसार आते रहे हैं।