Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Death of a married woman Neha from Gangwa village in Hisar was married in Fatehabad.

विवाहिता की मौत: पति सहित पांच लोगों पर आरोप लगाया, हिसार के गांव गंगवा की नेहा की फतेहाबाद में हुई थी शादी

Sat, 07 Nov 2026 11:44 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 07 Nov 2026 11:44 AM IST
सार

गांव गंगवा निवासी ने बताया कि उनकी बहन नेहा की शादी फतेहाबाद निवासी वरूण के साथ की थी। उनकी अढाई साल की बेटी है। ससुरालजन नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनके पास तीन दिन पहले फोन आया कि नेहा ने जहर खा लिया है।

विज्ञापन
Death of a married woman Neha from Gangwa village in Hisar was married in Fatehabad.
मृतका - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फतेहाबाद के बैजलपुर रोड निवासी विवाहिता नेहा की जहरीले पदार्थ के प्रभाव से मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों ने पुलिस को भी शिकायत दी है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल हिसार में भेजा गया है।

विज्ञापन


गांव गंगवा निवासी ने बताया कि उनकी बहन नेहा की शादी फतेहाबाद निवासी वरूण के साथ की थी। उनकी अढाई साल की बेटी है। ससुरालजन नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनके पास तीन दिन पहले फोन आया कि नेहा ने जहर खा लिया है। इसके बाद वह लोग नेहा को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करा कर चले गए। जहां उपचार के दौरान नेहा की मौत हो गई। नेहा के परिजनों ने पति वरुण,सास, ससुर , जेठानी,जेठ पर हत्या का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed