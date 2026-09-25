Hisar News: आईआईटी बॉम्बे के छात्र की आत्महत्या के विरोध में जीजेयू में कैंडल मार्च

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हिसार। स्थानीय छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीजेयू में कैंडल मार्च निकाला। मार्च आईआईटी बॉम्बे के दलित छात्र साहिल की आत्महत्या के विरोध में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने और अनुसूचित वर्ग के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। डासफी नेता वीरभान रतेरा ने कहा कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए नियामक प्रावधान प्रभावी किए जाएं। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट की नेता पारुल ने सरकार से सख्त नियम बनाने की मांग की। मार्च में सैकड़ों छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। ब्यूरो