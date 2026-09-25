Hisar News: बालसमंद माइनर से बुजुर्ग का शव बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
हिसार। बालसमंद माइनर के आजाद नगर नाके के पास शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 71 वर्षीय अनुपम जैन का शव बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि अनुपम पिछले कुछ समय से घरेलू कारणों के चलते मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस के अनुसार शव पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। परिजनों के बयान पर पुलिस ने इतफाकिया कार्रवाई की है। आजाद नगर थाना पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया। जांच अधिकारी गौतम प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर में शव निकालवाया। आधार कार्ड से मृृतक की पहचान हुई।
विज्ञापन