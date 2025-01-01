Hisar News: बेडि़यों की बंदिश में बहा जज्बात का दरिया

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रक्षाबंधन को लेकर केंद्रीय कारागार-1 में जेल प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। बहनों के लिए जेल परिसर के अंदर ही राखी और मिठाई की व्यवस्था की गई। पीने के पानी और कूलर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। पहचान पत्र की जांच के बाद ही बहनों को जेल परिसर में प्रवेश दिया गया। शाम करीब पांच बजे तक भाइयों से मिलने और राखी बांधने की व्यवस्था रही।केंद्रीय कारागार के जेल सुपरिंटेंडेंट अमित कुमार भादू ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों से मिलवाने और राखी बांधने के लिए उचित प्रबंध किए गए थे। जेल के अंदर राखी और मिठाई उपलब्ध करवाने के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए।भाइयों को राखी बांधने के बाद बहनों ने कहा कि भाई से मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसे जेल में देखकर मन भावुक हो गया। उन्होंने भाइयों से गलत काम से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि उनकी दुआ है कि किसी भी भाई को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।कई महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंचीं। बच्चों को देखकर जेल में बंद हवालातियों और कैदियों ने उन्हें गोद में लेकर दुलार किया। कुछ महिलाएं घर के बनाए व्यंजन, मिठाइयां और फल लेकर भी पहुंचीं। हालांकि पुलिस ने गेट पर ही कुछ खाद्य सामग्री रोक दी जिससे बहनों को मायूसी हुई। कुछ महिलाएं अपने पति से मिलने भी पहुंचीं।