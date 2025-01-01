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Hisar News: बेडि़यों की बंदिश में बहा जज्बात का दरिया

Sat, 29 Aug 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:28 AM IST
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A river of emotions flowed amidst the constraints of shackles.
जेल परिसर में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती बहनें
हिसार। हिसार केंद्रीय कारागार में शुक्रवार को रक्षाबंधन के पर्व पर जब बहनें अपने बंद भाइयों से मिलने पहुंचीं तो जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। रोली-चंदन का टीका लगाते ही कई बहनों की आंखें नम हो गईं । केंद्रीय कारागार-2 में भी काफी संख्या में भाई अपनी बहनों और बुआ से मिलने तथा राखी बंधवाने पहुंचे।
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रक्षाबंधन को लेकर केंद्रीय कारागार-1 में जेल प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। बहनों के लिए जेल परिसर के अंदर ही राखी और मिठाई की व्यवस्था की गई। पीने के पानी और कूलर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। पहचान पत्र की जांच के बाद ही बहनों को जेल परिसर में प्रवेश दिया गया। शाम करीब पांच बजे तक भाइयों से मिलने और राखी बांधने की व्यवस्था रही।
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केंद्रीय कारागार के जेल सुपरिंटेंडेंट अमित कुमार भादू ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों से मिलवाने और राखी बांधने के लिए उचित प्रबंध किए गए थे। जेल के अंदर राखी और मिठाई उपलब्ध करवाने के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए।
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भाइयों को राखी बांधने के बाद बहनों ने कहा कि भाई से मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसे जेल में देखकर मन भावुक हो गया। उन्होंने भाइयों से गलत काम से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि उनकी दुआ है कि किसी भी भाई को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।


बच्चों को गोद में लेकर दुलारा:

कई महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंचीं। बच्चों को देखकर जेल में बंद हवालातियों और कैदियों ने उन्हें गोद में लेकर दुलार किया। कुछ महिलाएं घर के बनाए व्यंजन, मिठाइयां और फल लेकर भी पहुंचीं। हालांकि पुलिस ने गेट पर ही कुछ खाद्य सामग्री रोक दी जिससे बहनों को मायूसी हुई। कुछ महिलाएं अपने पति से मिलने भी पहुंचीं।
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