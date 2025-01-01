विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस सब स्टेशन से हिसार, आदमपुर और अग्रोहा क्षेत्र के 33 केवी बिजली घरों को बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। खासकर गर्मियों में ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और अघोषित ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी।हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के इंजीनियर आशीष मोदी ने बताया कि 220 केवी सब स्टेशन चिकनवास हिसार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके माध्यम से लुवास, एयरपोर्ट, सेक्टर-14, मंगाली, अग्रोहा, कालीरावण और जाखोद के 33 केवी बिजली घरों को बिजली आपूर्ति मिलेगी।सब स्टेशन शुरू होने से हिसार शहर के मौजूदा बड़े बिजली घरों पर भी लोड कम होगा। फिलहाल शहर में इंडस्ट्रियल एरिया 220 केवी, बीड़ 132 केवी, भोजराज 132 केवी और बीबीएमबी 220 केवी बिजली घरों से बिजली आपूर्ति की जाती है। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी सलाउद्दीन और साहिल गर्ग सहित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।