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Hisar News: बेटे की गिरफ्तारी के दो दिन बाद मां से नशे की 2130 गोलियां जब्त

Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
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2130 drugs seized from mother two days after son's arrest
हिसार। सीआईए मिलगेट ने चंदन नगर क्षेत्र से महिला भगवती को 2130 नशे की गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दो दिन पहले ही उसके बेटे जोगिंद्र सिंह को भी 150 नशे की गोलियों के साथ पकड़ा गया था।
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जांच अधिकारी जगदीश के मुताबिक एएसआई बलवान सिंह पुलिस टीम और महिला कर्मचारियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक महिला नशीली गोलियां लेकर जा रही है। टीम ने चंदन नगर में भगवती को सफेद रंग के थैले सहित काबू किया। तलाशी में 2130 गोलियां बरामद हुईं। सदर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को भगवती के बेटे जोगिंद्र सिंह को नशे की 150 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले महावीर कॉलोनी निवासी शालू को 9420 नशे की गोलियों के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में तीनों के महावीर कॉलोनी निवासी झोलाछाप डॉक्टर सतीश से गोलियां लेने की बात सामने आई। पुलिस शालू के पति सतीश की तलाश में जुटी है।
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11.76 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार : सीआईए टीम ने गांव सदलपुर से सिकंदर को 11.76 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना आदमपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी कर्ण सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर इन्द्र सिंह गांव में गश्त पर थे। सूचना के आधार पर टीम ने सिकंदर को काबू किया। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर नशीला पदार्थ लाने के स्रोत का पता लगाया जाएगा।
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