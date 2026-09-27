हरियाणा के सीएम नायब सैनी का तंज: चुनावी व्यवस्था पर झूठ फैला रहा विपक्ष, चुनाव आयोग के जवाब से झूठ हुआ बेनकाब
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट जवाब के बाद, कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' के झूठ देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनावी व्यवस्था को लेकर झूठा माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर देश की चुनावी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां होने का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मनगढ़ंत बातें करती हैं और बिना सोचे-समझे बयान देती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says, "...Based on these allegations, opposition parties are trying to create an atmosphere suggesting that serious irregularities are taking place in the country's electoral system... Election Commission has now fully clarified the situation… pic.twitter.com/wqFnFXV1gj— ANI (@ANI) September 27, 2026
मुख्यमंत्री सैनी ने विशेष रूप से कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी यह आदत बन गई है कि वे जो मन में आए कह देते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से कांग्रेस ने विपक्ष का कद घटा दिया है और जिम्मेदार व्यवहार पूरी तरह छोड़ दिया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट जवाब के बाद, कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' के झूठ देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनावी व्यवस्था को लेकर झूठा माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।