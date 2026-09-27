फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Haryana CM Nayab Saini Opposition spreading lies about electoral system ECE response exposed falsehood

हरियाणा के सीएम नायब सैनी का तंज: चुनावी व्यवस्था पर झूठ फैला रहा विपक्ष, चुनाव आयोग के जवाब से झूठ हुआ बेनकाब

Sun, 27 Sep 2026 01:08 PM IST
Naveen एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Sun, 27 Sep 2026 01:08 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट जवाब के बाद, कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' के झूठ देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनावी व्यवस्था को लेकर झूठा माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

विज्ञापन
Haryana CM Nayab Saini Opposition spreading lies about electoral system ECE response exposed falsehood
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर देश की चुनावी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां होने का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मनगढ़ंत बातें करती हैं और बिना सोचे-समझे बयान देती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

विज्ञापन


विज्ञापन


मुख्यमंत्री सैनी ने विशेष रूप से कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी यह आदत बन गई है कि वे जो मन में आए कह देते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से कांग्रेस ने विपक्ष का कद घटा दिया है और जिम्मेदार व्यवहार पूरी तरह छोड़ दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट जवाब के बाद, कांग्रेस और 'INDIA गठबंधन' के झूठ देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनावी व्यवस्था को लेकर झूठा माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed