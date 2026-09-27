हरियाणा के सीएम नायब सैनी का तंज: चुनावी व्यवस्था पर झूठ फैला रहा विपक्ष, चुनाव आयोग के जवाब से झूठ हुआ बेनकाब

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर देश की चुनावी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां होने का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मनगढ़ंत बातें करती हैं और बिना सोचे-समझे बयान देती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

विज्ञापन