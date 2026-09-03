Fatehabad News: डीईओ कार्यालय के बाहर दो घंटे सांकेतिक धरना

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संघ ने दोपहर बाद तीन से पांच बजे तक धरना दिया। राज्य कोषाध्यक्ष राजेश पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि विद्यालय के कई शिक्षकों को करीब दो साल से सर्विस बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस समस्या से जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद समाधान नहीं हुआ।उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को बार-बार स्पष्टीकरण जारी कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। संघ पदाधिकारी संजय कांटीवाल ने कहा कि शिक्षकों की सर्विस बुक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शिक्षकों में रोष है।संघ पदाधिकारियों ने अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षकों को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से परेशान करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़ा धरना शुरू करेगा। इस मौके पर संजय कांटीवाल, संजय कुमार, अनिल कुमार, उपप्राचार्य सज्जन कटाला, राजेश कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।