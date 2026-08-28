Fatehabad News: राशन डिपो पर बचा सरसों तेल 31 तक मिलेगा

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विभागीय आदेश के बाद डिपो संचालकों ने सरसों के तेल के उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी है। जिन डिपो पर तेल बचा हुआ है वहां पात्र परिवारों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तेल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को तेल लेने के लिए संबंधित डिपो पर पहुंचना होगा।इस बार खास बात यह है कि जिले के डिपो संचालकों के पास सरसों के तेल की नई खेप नहीं पहुंची है। ऐसे में विभाग ने पुराने स्टॉक को ही वितरित करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से सरसों के तेल का इंतजार कर रहे पात्र उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।डिपो संचालकों के अनुसार उनके पास उपलब्ध तेल की मात्रा अलग-अलग है। कुछ डिपो पर स्टॉक सीमित है। ऐसे में सभी पात्र उपभोक्ताओं को तेल मिल पाएगा या नहीं इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। इस बार सरसों के तेल की नई आपूर्ति नहीं आने से वितरण व्यवस्था के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।प्रदेश सरकार की ओर से सरसों के तेल के वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तेल का वितरण सिर्फ उन डिपो पर होगा जिसके पास पहले से स्टॉक पड़ा है। तेल का वितरण 31 अगस्त तक ही होगा।- राजपाल, इंचार्ज, राशन डिपो फतेहाबाद।