Fatehabad News: अब ट्रूनेट से होगी हेपेटाइटिस की जांच, 600 किट मंगवाई 100 मिली

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ट्रूनेट मशीन ने होने से करीब चार माह से जांच बंद थी। विभाग ने 600 किट की डिमांड की थी फिलहाल 100 किट मिली है। इसमें 50 हेपेटाइटिस सी और 50 बी की शामिल हैं। अधिकारियों की अनुसार तो लैब तकनीशियन की ट्रेनिंग के बाद जांच शुरू हो जाएगी।बीमारी को लेकर जिला रेड जोन में शामिल रह चुका है। जाखल, रतिया और टोहाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल जुलाई माह तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 7720 मरीज हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त मिले हैं लेकिन बावजूद इसके जिले में जांच की सुविधा नहीं है।वर्ष 2022 से सैंपल दूसरे जिलों में भटक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टूनेट मशीन से हेपेटाइटिस सी और बी के जांच के निर्देश दिए लेकिन किट न होने के कारण जांच शुरू नहीं हो पाई थी।नशे से भी फैला रहा हेपेटाइटिस सीविशेषज्ञों का कहना है कि हेपेटाइटिस बीमारी कई कारणों से फैल रही है। हेपेटाइटिस व्यक्ति के खून के संपर्क में आने, सूई व सीरींज का दोबारा प्रयोग करने से भी हो सकता है। हालात ये है कि नशा करने वाले युवा भी बीमारी की चपेट में हैं। एक ही सीरींज के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी की चपेट में आ रहे हैं। जिले में एक ही सीरीज से नशा लेने वाले 582 मरीज रजिस्टर्ड हैं। जांच के दौरान 287 मरीज हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त मिले हैं।जिले में हेपेटाइटिस सी की स्थितिजिले में अब तक लिए गए सैंपल - 9970 मरीजपॉजिटिव मिलने के बाद शुरू हुआ उपचार - 7720 मरीजउपचार पूरा हुआ - 7320 मरीजउपचार चल रहा : 400हेपेटाइटिस बीजिले में मरीजों का उपचार शुरू हुआ : 611उपचार पूरा हुआ = 550 मरीजउपचार चल रहा - 65ऐसे फैलता है हेपेटाइटिस सीहेपेटाइटिस व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस सी हो सकता है।सूई व सीरींज का दोबारा प्रयोग करने सेपहले से प्रयोग की गई सूई द्वारा टैटू बनाया जाए और नाक या कान में छेद किया जाए।किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लेड, टूथब्रूथ का प्रयोग करने सेअसुरक्षित यौन संबंधों द्वारा हेपेटाइटिस सी फैलने की संभावना रहती है।हेपेटाइटिस सी के ये सामान्य लक्षणबुखारहमेशा थकान महसूस करनाभूख न लगनामतली या उल्टी होनापेट में दर्दपेशाब गाढ़े रंग का आनामिट्टी के रंग जैसा मल आनाजोड़ों या मांसपेशियों में दर्द होनात्वचा या आंखों में पीलापन होनाजिले में जल्द हेपेटाइटिस सी और बी की जांच शुरू हो जाएगी। जांच किट आ चुकी है। एलटी की ट्रेनिंग के बाद सैंपल प्रक्रिया शुरू होगी।-डॉ. मनीष टुटेजा, विशेषज्ञ, नागरिक अस्पताल