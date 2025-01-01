Fatehabad News: तीन दिन बढ़ी हड़ताल, पांच शहरों में नहीं उठेगा कचरा

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यूनियन नेता नरेश राणा, ओमप्रकाश लोट, सतबीर सहारण और वीरू रत्ति ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर शनिवार शाम प्रशासन ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने महिला कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की की, कपड़े फाड़े और घसीटकर पुलिस वैन में बैठाया। बाद में 11 महिला और एक पुरुष कर्मचारी को भूना चौकी तथा दो महिला और 17 पुरुष कर्मचारियों को बड़ोपल चौकी ले जाया गया।नेताओं ने बताया कि कथित पुलिस कार्रवाई के दौरान महिला कर्मचारी लाजवंती की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं। उन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों ने सोमवार को किसानों के साथ मिलकर डीसी कार्यालय का घेराव करने और डीसी व एसपी से जवाब मांगने का एलान किया है।हड़ताल के 25वें दिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के अलावा सीटू के जिला सचिव ओमप्रकाश अनेजा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव रामनिवास शर्मा, ब्लॉक प्रधान राजपाल मित्ताथल, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान सुनील कुमार, सचिव हरपाल सिंह, बेगराज और रामकुमार बहबलपुरिया ने धरने को समर्थन दिया।सचिव पर महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप :कर्मचारी नेताओं ने नगर परिषद के सचिव गोविंद कुमार पर महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप लगाया। यूनियन ने निर्णय लिया है कि गोविंद कुमार को नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उनके खिलाफ अलग से आंदोलन चलाया जाएगा। कर्मचारियों ने प्रशासन पर पुलिस कार्रवाई, महिला कर्मचारियों से कथित बदसलूकी और सेक्रेटरी के रवैये को लेकर रोष जताया।-