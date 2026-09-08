Fatehabad News: कार में लगी आग, बाल-बाल बचे सवार

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किरढान निवासी रविंद्र सिंह अपने साथी के साथ कार में सवार होकर अग्रोहा मेडिकल से किरढान जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी चिंदड़-भाना मार्ग पर पहुंची कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। विज्ञापन

ड्राइवर रविंद्र ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका। इसके बाद वे अपने साथी के साथ सुरक्षित बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी पूरी तरह जल गई। किरढान निवासी रविंद्र सिंह अपने साथी के साथ कार में सवार होकर अग्रोहा मेडिकल से किरढान जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी चिंदड़-भाना मार्ग पर पहुंची कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई।ड्राइवर रविंद्र ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका। इसके बाद वे अपने साथी के साथ सुरक्षित बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी पूरी तरह जल गई।

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फतेहाबाद। गांव चिंदड़ से भाना रोड पर मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे अग्रोहा मेडिकल से अपने गांव किरढान लौट रहे दो युवकों की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवक समय रहते बाहर निकल आए जिससे कोई घायल नहीं हुआ।