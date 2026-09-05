Fatehabad News: वाहन चालक से हथियारबंद बदमाशों ने 7.40 लाख रुपये लूटे

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संदीप निवासी आदमपुर, प्रमोद उर्फ सेंटी निवासी सदलपुर तथा कुलदीप निवासी अलकपुरा ढाणी, सदलपुर कार में सवार होकर आदमपुर के भादरा रोड से शाम करीब 6 बजे निकले थे। बताया गया है कि उनके पास 7 लाख 40 हजार रुपये थे। ये रुपये बड़ोपल में भादू पेट्रोल पंप पर देने था।करीब 6:35 बजे जब वे खाराखेड़ी से सारंगपुर रोड की तरफ जा रहे थे उसी दौरान एक बिना नंबर की कार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। कार में करीब चार लोग सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था।आरोप है कि बदमाशों ने वाहन को रुकवाने के बाद फायरिंग की और 7 लाख 40 हजार रुपये लूटकर मौके से भाग गए। प्रारंभिक जानकारी में आरोपियों द्वारा कई राउंड फायर किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि मामले की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है।