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Fatehabad News: धान से भरीं ट्रॉलियां फंसने से उकलाना रोड पर लग गया जाम

Tue, 06 Oct 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 10:53 PM IST
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A traffic jam occurred on Uklana Road after trolleys loaded with paddy got stuck
भूना। उकलाना रोड पर जाम में फंसे हुए वहान, ड्रोन से लिया गया फोटोस्त्रोत जागरूक पाठक
भूना। उकलाना और भूना से टोहाना जाने वाले मार्गों पर मंगलवार शाम 6 जाम लग गया। उकलाना रोड पर धान से भरी ट्रालियों के फंसने से यातायात बाधित हुआ। जाम के कारण एक एंबुलेंस करीब आधे घंटे तक फंसी रही। मरीज को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात 9.30 बजे जाम खुल सका। उकलाना रोड पर वाहनों की लंबी कतार लगने के बाद बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने जाम से बचने के लिए टोहाना रोड का रुख कर लिया। इससे इस मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया और यातायात व्यवस्था बिगड़ गई।
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बसों में सफर कर रहे यात्रियों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के दौरान कई वाहन चालकों ने यातायात नियमों का पालन नहीं किया और गलत दिशा से वाहन निकालने का प्रयास किया। इससे स्थिति और गंभीर हो गई।
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जाम में फंसे वाहन चालक लगातार हॉर्न बजाते रहे। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने का प्रयास किया। पुलिस कर्मचारियों ने वाहनों को इधर-उधर करवाकर आवागमन के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की।
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रात 9.30 बजे दोनों मार्गों पर यातायात सामान्य हो पाया था। इससे पहले दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करते रहे और वाहन को रवाना करने में लगे रहे।
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