Fatehabad News: बंदर ने मोमोज बना रहे युवक का कान काटा

विज्ञापन

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं पार्षद सुरेंद्र डिंगवाल ने नगर परिषद अधिकारियों को इस बारे में शिकायत दी। इसके बाद सोमवार दोपहर को टीम ठाकर बस्ती पहुंची और अभियान चलाकर अलग-अलग जगहों से 16 बंदर पकड़े हैं। पार्षद सुरेंद्र डिंगवाल ने कहा कि शहर में बंदरों का आतंक है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एजेंसी को ठेका दिया गया है लेकिन बावजूद इसके अभियान नहीं चलाया जा रहा है। रोजाना बंदर किसी न किसी को काट रहे हैं।मोमोज बना रहा था तब किया बंदर ने हमलाविनोद सोनी ने बताया कि वह घर पर मोमोज तैयार कर रहा था। इस दौरान बंदर आए ओर उसके कान पर झपटा मार दिया। जिससे कान का एक टुकड़ा अलग हो गया। वह उपचार के लिए नागरिक अस्पताल गया। फिर निजी अस्पताल गया लेकिन कान का टुकड़ा नहीं जुड़ा है। उनके बाकी बचे कान पर 15 टांके आए हैं।बंदरों के डर से छत से कूद चुकी हैं दो महिलाएंबंदरों के कारण शहर में पहले भी दो बार बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। शहर के शिव चौक में अलग-अलग मामलों में महिलाएं बंदरों के डर से छत से कूद चुकी हैं। इसके चलते दोनों महिलाओं की टांगे भी टूट गई थी। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने एजेंसी को ठेका दिया था लेकिन फिलहाल हालात ये है कि शहर में अभियान नहीं चलाया जा रहा है।नगर परिषद ने निजी एजेंसी को बंदर पकड़ने का ठेका दिया हुआ है। एजेंसी की टीम को बुलाया गया है और शहर में बंदरों को पकड़ा जा रहा है।- महेश कुमार, एसआई, नगर परिषद