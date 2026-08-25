Fatehabad News: युवाओं को सकारात्मक सोच और संस्कार अपनाने का संदेश

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कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. छोटू राम ने की। सुरेश जैन ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए चरित्रवान और संस्कारी होना जरूरी है। सकारात्मक विचारधारा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है।उन्होंने कहा कि बच्चे की पहली गुरु उसकी मां होती है। माता-पिता से मिले संस्कार व्यक्तित्व और जीवन की दिशा तय करते हैं। युवाओं को इन संस्कारों को जीवन में अपनाना चाहिए।सुरेश जैन ने कहा कि तकनीक ने जीवन आसान बनाया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से परिवार और समाज में संवाद कम हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से तकनीक का इस्तेमाल ज्ञानवर्धन और सकारात्मक कार्यों के लिए करने का आह्वान किया।कार्यक्रम के अंत में सुरेश जैन ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर शाखा के पूर्व प्रधान सुशील गिरधर, डॉ. दीपक बंसल, सुनील कंबोज, राजेश माया खरोलिया, डॉ. जितेंद्र तूर, आशु सिंगला, प्रो. अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।