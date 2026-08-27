Charkhi Dadri News: दादरी-घिकाड़ा रोड पर लगभग 6.25 एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस कार्रवाई के दौरान राजस्व संपदा दादरी के अंतर्गत दादरी-घिकाड़ा रोड पर लगभग 6.25 एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी में लगभग 9 डीपीसी और बिछाए गए कच्चे रोड नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी डीलरों या भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियंत्रित क्षेत्र, अनुसूचित सड़कों तथा बाईपास की वर्जित पट्टी में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण करने से पूर्व विभाग से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त विभागीय व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आमजन किसी भी कार्यदिवस में जिला नगर योजनाकार कार्यालय चरखी दादरी में संपर्क कर सकते हैं।