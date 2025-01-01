Charkhi Dadri News: सीमाओं पर रातभर पुलिस का सख्त पहरा, 149 वाहनों की जांच

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डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान कमांडो दस्ते सहित 25 पुलिसकर्मी नाके पर तैनात रहे। पुलिस टीम ने छोटे-बड़े कुल 149 वाहनों को रोककर उनकी जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों के चालान किए गए जबकि एक वाहन को इंपाउंड किया गया।डीएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं पर प्रभावी नाकाबंदी जरूरी है। संदिग्ध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी. ने कहा कि चरखी दादरी की सीमाओं का इस्तेमाल अपराधियों और नशा तस्करों को नहीं करने दिया जाएगा।