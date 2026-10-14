Charkhi Dadri News: मंडियों में बाजरे की आवक 3.50 लाख क्विंटल, बायोमेट्रिक के लिए किसानों की कतारें

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वहीं बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए मंडी पहुंच रहे किसानों को कतारों में लगना पड़ रहा है। इसी बीच जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) नीतू जांगड़ा ने मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सैंपल संबंधी कार्यों में लगे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।धान खरीद के लिए भी प्रशासन ने कसी कमरजिले में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद को सुचारु बनाए रखने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य मंडियों में वाहनों की भीड़ नियंत्रित करना, खरीद केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखना और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।टोकन और गेट पास के आधार पर मिलेगी एंट्रीप्रशासन के निर्देशों के अनुसार, धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को निर्धारित समय-सारणी, टोकन और वैध गेट पास के आधार पर ही मंडियों व खरीद केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को व्यवस्था के अनुसार चिह्नित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में रोका जा सकेगा। समय पूरा होने पर ही उन्हें मंडी में प्रवेश दिया जाएगा।वाहन खड़ा करने पर रोकसार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, संपर्क मार्गों और मंडियों के प्रवेश एवं निकास द्वारों पर वाहन खड़े करके यातायात बाधित करने पर भी रोक रहेगी। यातायात को सुचारु रखने के लिए पुलिस, मार्केट कमेटी और मंडी प्रशासन आपसी समन्वय से आवश्यक प्रबंध करेंगे। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, मार्ग परिवर्तन और वाहनों को निर्धारित स्थानों पर रोकने जैसी व्यवस्थाएं भी की जा सकेंगी।कटाई और खरीद के नियमों का करना होगा पालनआदेशों के तहत शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक रहेगी। कटाई सामान्यतः सुबह दस बजे से शाम छह बजे के बीच की जाएगी। वहीं, खरीद केंद्रों पर धान में नमी की अनुमेय सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी और पुलिस की संयुक्त टीमें व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगी। निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।वर्जन:मंडी में शांतिपूर्वक तरीके से बाजरे की खरीद चल रही है किसान बिना किसी परेशानी के बाजार बेच रहे हैं।चतुरभूज, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी