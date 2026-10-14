Charkhi Dadri News: 4 दिन बाल भवन में सजेगा सांस्कृतिक मंच, जिलेभर के स्कूली बच्चे देंगे प्रस्तुति

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बाल महोत्सव के दौरान एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकल गायन, फन गेम, फैंसी ड्रेस, हिंदी व अंग्रेजी लेखन, शास्त्रीय नृत्य, भाषण, प्रश्नोत्तरी, थिएटर प्ले, थाली व कलश सजावट, ड्रामा, रंगोली, कार्ड मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, रागनी गायन, दीया व मोमबत्ती सजावट, स्कैच ऑन स्पॉट, पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग आदि 21 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारना और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध करवाना है।चार वर्गों में होंगी प्रतियोगिताएंबाल महोत्सव में प्रतियोगिताओं का आयोजन चार वर्गों के आधार पर किया जाएगा। प्रथम वर्ग में कक्षा पहली से पांचवीं तक, दूसरे वर्ग में कक्षा छठी से आठवीं तक, तीसरे वर्ग में कक्षा नौवीं व दसवीं व चौथे वर्ग में कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे।विजेता जोनल प्रतियोगिता में लेंगे भागजिला स्तर पर प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले विद्यार्थियों को जोनल स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। जोनल स्तर पर सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।वर्जनबाल महोत्सव में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक और रचनात्मक क्षमताओं को सामने लाने का अवसर मिलेगा। महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। स्कूलों को जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।डॉ सतीश कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी