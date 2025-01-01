Charkhi Dadri News: वॉलीबाल में जाट रेजिमेंट व टेरिटोरियल आर्मी की टीमों ने जीते पहले दौर के मुकाबले

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उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें अनुशासित बनाने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए गांव स्तर पर खेल नर्सरी, व्यायामशालाएं और स्टेडियम बना रही है। खेल मैदानों में विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार की खेल हितैषी नीतियों के चलते हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।खेलों के पहले दिन तीन मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में 16 जाट रेजिमेंट, टेरिटोरियल आर्मी और मेजबान जेवली की टीम ने पहले दौर के अपने-अपने मैच जीते। इस अवसर पर महाराज रामानंद, सरपंच सोमेश श्योराण, समाजसेवी मुकेश जेवली, कोच अजमेर बडेसरा, ठेकेदार बलिया, मुकेश दीवान, अनिल कुमार व खेल प्रेमी मौजूद रहे।