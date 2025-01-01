फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Historic fort of Badhra fighting for survival; demand for restoration.

Charkhi Dadri News: बाढड़ा का ऐतिहासिक किला अस्तित्व की लड़ाई में, जीर्णोद्धार की मांग

Tue, 06 Oct 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 06 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Historic fort of Badhra fighting for survival; demand for restoration.
खंडहर बना बाढड़ा का किला। 
बाढड़ा। कभी ''काले पानी'' के नाम से मशहूर बाढड़ा का पुराना किला आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी अधिकतर दीवारें टूट चुकी हैं और मुख्य द्वार भी खस्ताहाल है। किले के अंदर अधिकांश कमरे जमींदोज हो गए हैं। अवैध कटाई के कारण हरियाली भी खत्म हो चुकी है, सिर्फ घास-फूस बचा है।
विज्ञापन

जींद रियासत के अंतिम राजा ने चोरी रोकने के लिए इसे बाढड़ा गांव के सबसे ऊंचे टीले पर बनवाया था। यह किला सैनिकों की बटालियन के लिए था। कुछ समय बाद इसे अस्थायी जेलखाने में बदल दिया गया। जींद रियासत से जुड़े आठ जिलों के कैदियों को यहां यातनाएं दी जाती थीं। ''काले पानी'' के नाम से यह किला इतना कुख्यात था कि दोषी इसके नाम से कांपते थे। छोटी कोठरियां आज भी घोर यातनाओं की गवाह हैं।
विज्ञापन

बुजुर्गों के अनुसार, किले में कैदियों को नाममात्र का खाना मिलता था। उन्हें खाने में नमक दिया जाता था और पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई कैदियों को छोटी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। वे वहां आराम से बैठ भी नहीं पाते थे। कुछ दिनों में वे दम तोड़ देते या विकलांग हो जाते थे। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस ऐतिहासिक स्थल पर उनका कभी अहित नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपेक्षा का दौर और वर्तमान हालात
''काले पानी'' की पहचान हटने के बाद किले में पुलिस थाने का कामकाज शुरू हुआ। इसे नए राज्य में मान्यता मिली और यह पुलिस स्टेशन 1998 तक प्रयोग हुआ। उसके बाद इसे नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। थाने के हटने के बाद से ही किले की उपेक्षा शुरू हो गई। लगभग चार एकड़ में बने इस किले की वर्तमान हालत बहुत दयनीय है।

सामाजिक संगठनों की जीर्णोद्धार की मांग
क्षेत्र के सामाजिक संगठन इस किले को स्मारक स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। श्योराण खाप 25 के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह बेरला ने यह बात कही। केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी के अध्यक्ष सुधीर चांदवास भी इस मांग में शामिल हैं। पंचायत समिति अध्यक्ष आनंद फौजी और बाढड़ा के सरपंच राजेश श्योराण ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और प्रदेश सरकार को इसके जीर्णोद्धार पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी तंत्र इसे पर्यटन स्थल का रूप दे सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed