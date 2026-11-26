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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन, सुबह 11 बजे से।



प्रसाद वितरण

कोर्ट कॉम्प्लेक्स : दादरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पीर बाबा का हवन भंडारा सुबह, सुबह 9 बजे से।

कष्ट निवारण समिति की बैठक