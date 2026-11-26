नगर में आज :
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 26 Nov 2026 09:25 PM IST
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कष्ट निवारण समिति की बैठक
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
प्रसाद वितरण
कोर्ट कॉम्प्लेक्स : दादरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पीर बाबा का हवन भंडारा सुबह, सुबह 9 बजे से।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
प्रसाद वितरण
कोर्ट कॉम्प्लेक्स : दादरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पीर बाबा का हवन भंडारा सुबह, सुबह 9 बजे से।